Bürgermeisterin: "Einmalige Chance" für Willanzheim

„Das ist eine einmalige Chance für uns, die Nachfrage nach Baugebieten zu befriedigen“, sagte Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert bei der Jahresschlusssitzung des Gemeinderates in der Markt Herrnsheimer Marktschänke.

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, eine 3500 Quadratmeter große Fläche zu erwerben. Da die Gemeinde im fraglichen Bereich zwischen dem Friedhofsweg und der Mühlgasse ebenfalls ein Grundstück besitzt, beschloss die Ratsrunde einen Bebauungsplan „Schlosswiesen“ aufzustellen. Dazu sollen eine entsprechende Veränderungssperre erlassen und die Vorkaufsrechtssatzung der Gemeinde angepasst werden.

Das Areal befindet sich im südöstlichen Gemeindebereich und besser könnte ein neues Baugebiet dort gar nicht passen. Denn der Gemeinderat hatte im Oktober beschlossen, der Innenentwicklung des Ortes Vorrang zu gewähren, um dem Flächenverbrauch entgegenzuwirken. Wegen des Zeitdrucks hatte der Gemeinderat die Geschäftsordnung geändert, um mit einem Aushang an der Amtstafel ab dem 16. Dezember und einer weiteren Bekanntmachung im Gemeindeblatt das Aufstellen des Bebauungsplans und die Veränderungssperre ohne Verzögerungen wirksam werden zu lassen.

Umgebautes Schulhaus erntet viel Lob

In ihrer Jahresabschlussrede ging Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert auch auf den Umbau des Willanzheimer Schulhauses als beherrschendes Projekt des Jahres ein. „Wir sind sehr stolz darauf“, sagte die Bürgermeisterin und ließ wissen, dass die Gemeinde viel Lob für die schönen und hochwertig gestalteten Räume – auch von außerhalb - bekomme. Die Schule soll offiziell am 15. Mai 2020 eingeweiht werden, bis dahin sind auch die Außenanlagen fertig gestellt. Jetzt rücke der Gemeindehaus- und Kindergartenneubau in Hüttenheim in den Mittelpunkt.

Außerdem begrüßte Reifenscheid-Eckert die neue Archivkraft Johanna Falkenstein und dankte ihrer Vorgängerin Julia Halbleib für ihr Engagement. Die Bürgermeisterin hieß zudem die neue Allianzmanagerin Linda Schlereth willkommen. Ingrid Reifenscheid-Eckert würdigte die Unterstützung durch das Personal der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen, wie dem neuen Schriftführer im Willanzheimer Gemeinderat, Günther Schell. Ein Lob hatte die Bürgermeisterin auch für die Bauhofmitarbeiter, die auch heuer wieder einiges an Arbeit gestemmt haben, und die vielen Vereine und Bürger, die sich ehrenamtlich für die Dorfgemeinschaften engagieren.

Das Weinparadies feiert im nächsten Jahr 20-Jähriges

Für 2020 kündigte sie das 20-jährige Bestehen des Weinparadieses an, die Vorbereitungen für ein großes Fest laufen bereits. „Wir haben eng und konstruktiv im Gemeinderat zusammengearbeitet“, so Ingrid Reifenscheid-Eckert. Dieses gute Miteinander habe es ermöglicht, dass eine Vielzahl von Projekten mit Tempo durchgezogen werden konnten.

Weitere Themen im Rat waren:

Für den Neubau des Kindergartens mit Gemeindegebäude auf dem Standort des inzwischen abgerissenen Schulgebäudes in Hüttenheim vergab die Ratsrunde mehrere Gewerke, darunter Heizungsarbeiten, Elektroinstallation und Sanitär.

Ingrid Reifenscheid-Eckert hatte gute Nachrichten zu den geplanten Sanierungsarbeiten in der Herrnsheimer Marktschänke. Das Amt für ländliche Entwicklung habe auf Anfrage mitgeteilt, dass es über die Dorferneuerung einen Zuschuss von 66 Prozent der Sanierungskosten übernehmen wird.

Für die Sanierung der evangelischen Kirche in Hüttenheim gewährt die Gemeinde eine letzte Zuschussrate von 15 220 Euro.