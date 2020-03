Sommerach vor 32 Minuten

Bürgermeister im Schloss Bellevue

Nach Abschluss des bundesweiten Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ war Bürgermeister Elmar Henke (Mitte) als Vorsitzender der Bundesbewertungskommission bei einem Empfang im Schloss Bellevue in Berlin mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (links) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts), heißt es in einer Pressemitteilung. Bundesweit wurde 30 Dörfer aus allen Bundesländern ausgezeichnet (acht Mal Gold, 15 Mal Silber und sieben Mal Bronze). Der Bundespräsident als Schirmherr des Wettbewerbs ehrte und würdigte in seinem Amtssitz die Siegerdörfer mit einem Empfang im Großen Saal des Schlosses Bellevue. Die Wettbewerbsteilnehmer konnten mit herausragendem bürgerschaftlichem Engagement, beispielhaften Ideen und zukunftsweisenden Konzepten überzeugen. Aus Unterfranken erreichte die Gemeinde Hellmitzheim eine Silbermedaille.