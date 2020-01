Biebelried vor 1 Stunde

Bürgermeister Hoh: Schauen, was im Untergrund los ist

Nicht zufrieden ist Gemeinderätin Andrea Czech mit dem weiteren Vorgehen bei der Sanierung der Simultankirche in Kaltensondheim. Bürgermeister Roland Hoh hatte den Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag informiert, dass es einen Ortstermin mit Pfarrer, Kirchenpfleger und Architekten gegeben habe. Dabei seien die notwendigen Arbeiten festgelegt worden. Eine Kostenschätzung solle nun zeitnah der Gemeinde vorgelegt werden.