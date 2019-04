Bürgerfahrt in die Partnerstadt Prades

Kitzingen besucht die Provence: Vom 12. bis 17. Juni führt eine Bürgerfahrt zur französischen Partnerstadt Prades. Nach einem Flug nach Marseille geht es mit dem Bus zunächst weiter nach Arles für zwei Übernachtungen.

Bei der Stadtbesichtigung entdecken die Kitzinger dort das "Rom in Gallien" mit Amphitheater, Forum, Thermen und dem Kloster Saint-Trophime, dessen Kreuzgang zu den schönsten Frankreichs zählt. Weiter geht es mit einem Ausflug zur Abtei von Sènanque und durch romantische Täler und Bergstädtchen in Gordes und Roussillon, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den "Carrieriès de lumière" (Lichtsteinbrüche) findet eine audiovisuelle Schau über die Gemälde von Van Gogh in seinen zehn letzten Jahren statt. Auf der Weiterfahrt nach Prades gibt es einen Halt in Sète, dem Venedig Südfrankreichs am Mittelmeer. In Prades erwartet die Kitzinger das Programm der französischen Freunde mit Ausflügen in die Umgebung. Der Rückflug erfolgt von Toulouse nach Frankfurt am Main, mit einem Abstecher nach Carcassonne mit seiner mittelalterlichen Befestigungsanlage. Nähere Auskunft erteilt Jocelyne Nicoly, Tel.: (09321) 3 88 03 07.