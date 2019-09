Wiesenbronn vor 1 Stunde

Bürgerauszug: Doris Paul rief zum Klimaschutz auf

Tradition wird in Wiesenbronn groß geschrieben und ganz besonders an den Kirchweihtagen. Zu den Höhepunkten der Kerm gehört neben dem Umzug der Burschen am Sonntagnachmittag der Bürgerauszug am Kirchweihdienstag. Da formieren sich vor dem Rathaus und zu den Kommandos von Bürgerkommandant Norbert Stock Fahnen- und Gewehrträger und die Bürger, deren Namen registriert und dann von Bürgermeisterin Doris Paul vom Rathausfenster herab vorgelesen werden. Den Schluss des Zuges bilden die Burschen.