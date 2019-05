Kitzingen vor 3 Stunden

Bürgerarbeitskreis im Stadtteilzentrum

Das Quartiersmanagement Soziale Stadt Kitzingen-Siedlung lädt zum nächsten Bürgerarbeitskreis am Montag, 3. Juni, 19.30 Uhr, in das Stadtteilzentrum in der Siedlung ein. Zu Beginn wird Christian Söder ein Projekt zum Thema Fledermaus vorstellen, dann geht es um die Gestaltung der Grünflächen in der Siedlung und die Gestaltung der Grünfläche Königsbergerstr./ ehem. Ami-Spielplatz, so die Mitteilung. Als weiteren Tagesordnungspunkt gibt es einen Sachstand zur Konzeption des Notwohngebietes.Für weitere Themenwünsche und Ideen steht der Quartiersmanager Sebastian Restetzki zur Verfügung, Tel.: (09321) 38231120.