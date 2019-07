Bürger wollen ohne Plastiktüten einkaufen

Wer einkaufen geht und keine eigene Tasche dabei hat, muss in vielen Einkaufsläden etwas mehr Geld berappen: In einer freiwilligen Vereinbarung verlangen zahlreiche Geschäfte für Plastiktüten einen kleinen Obolus. Damit soll erreicht werden, dass die Kunden auf die umweltschädlichen Tüten verzichten und der riesige Plastikmüllberg verringert wird. Einige große Handelsketten, aber auch etliche kleinere Einzelhandelsgeschäfte, haben die kostenlose Beigabe schon seit längerem von ihrer Serviceliste gestrichen. Der Verbrauch an Plastiktüten sei dadurch stark zurückgegangen, heißt es von Seiten der betroffenen Unternehmen.

Was sagen die Bürger im Landkreis zu der Maßnahme? Das wollten wir in dieser Woche bei unserer Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz wissen.