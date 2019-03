Bürger hatten nur wenige Fragen

Einen Überblick über die Arbeit der Gemeinde lieferte Bürgermeister Rainer Ott am Montagabend in der Bürgerversammlung in Enheim. Außerdem beantwortete er in der Gaststätte Goldener Stern Fragen der anwesenden Bürger.

Zum geplanten Kreisverkehr an der Abzweigung von der Bundesstraße B13 nach Enheim liegen der Gemeinde derzeit keine Informationen vor, wann dieser gebaut werden soll. Auch darüber, wann die Straße von der B13 nach Enheim saniert wird ist noch nichts bekannt. Allerdings erklärte Rainer Ott, dass er vor kurzem einen Mitarbeiter des Straßenbauamts auf dieser Straße mitgenommen hat und dass dieser eingestanden hat, dass dies nötig ist.

Die Gemeindestraße von Enheim nach Gnodstadt wurde hingegen letztes Jahr abgefräst und neu geteert. Auch wurden an einigen Flurwegen in der Gemarkung Enheim die Gräben und Hecken gepflegt. Auf die Sanierung von Flurwegen angesprochen, erklärte der Bürgermeister, dass bei Kernwegen neben einem neuen Unterbau auch eine Verbreiterung und Gräben auf beiden Seiten nötig sind, um Zuschüsse zu erhalten. Dies ist dann nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine Frage der benötigten zusätzlichen Flächen, weshalb dies derzeit nicht vorgesehen ist.

Kommen LED-Lampen?

Der Bau der neuen Trafostation in Enheim wurde durch Bauarbeiten andernorts, unter anderem die Sperrung der Ortsdurchfahrt von Oberickelsheim, verzögert, erläuterte Rainer Ott auf Nachfrage. Der geplante Funkturm nahe der Autobahn A7 diene vor allem für die Versorgung der Autobahn, inwieweit damit die Mobilfunkversorgung in der Gemeinde besser wird konnte er nicht beurteilen.

Ob eine Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen erfolgen wird, beantwortete der Bürgermeister mit dem Hinweis, dass dies in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen ein Thema sein wird. Ebenso wird die Fremdwasserbeseitigung im Kanal am Spielplatz noch behandelt werden, jedoch ist hier zunächst eine Kanalbefahrung nötig, um festzustellen, wo das Wasser herkommt.

Auch nach der Möglichkeit einer Besichtigung der Kläranlage in Winterhausen wurde gefragt. Dies wird die Gemeinde versuchen zu organisieren, meinte der Bürgermeister. Zuvor hatte er berichtet, dass die Arbeiten zum Anschluss von Martinsheim und Enheim an den Abwasserzweckverband Ochsenfurt (AVO) im vergangenen Jahr begonnen haben. So wurde eine Druckleitung verlegt und eine Pumpstation in der bisherigen Kläranlage Martinsheim/Enheim gebaut. In Letzterer müssen noch die Pumpen angeschlossen werden, weshalb er die Frage, ab wann mit dem Pumpen begonnen wird, nicht beantworten konnte.