Bürger beschwert sich bei der Kirche über Lichtverschmutzung

Die winterlichen Verhältnissen schreckten nicht ab: Bei der Bürgerversammlung in Tiefenstockheim füllten rund 50 Bürger und Kandidaten der jeweiligen Ortslisten für die Kommunalwahl den Saal der Kirchenburg. Wie auch bei den vorausgegangenen Bürgerversammlungen in Wässerndorf und Iffigheim gab es auch hier keine Aufreger.

Ein Bürger fragte nach, ob auch die Gemeinde schon ein Schreiben eines Tiefenstockheimers wegen Lichtverschmutzung erhalten habe. Denn die Kirche habe eines bekommen, weil drei Lampen an der Kirche brennen.

Gemeinde hat kein Schreiben bekommen

Laut Bürgermeister Heinz Dorsch habe die Gemeinde keines bekommen. In den vier Ortsteilen halte man sich, was die Beleuchtung betrifft, zurück. Dorsch hatte zuvor schon die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED erwähnt, was zu deutlichen Einsparungen beim Stromverbrauch geführt habe. Rund 17 000 Euro habe die Umrüstung gekostet, die sich nach vier Jahren amortisiert habe.

Bürgermeister Dorsch informierte, dass die Gemeinde ihr Baugebiet in Wässerndorf um elf Bauplätze erweitern werde. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats soll der Auftrag für die Erschließung vergeben werden. Deren Kosten schätzte Bürgermeister Dorsch auf insgesamt rund 600 000 Euro. Damit werde auch der Quadratmeterpreis teurer werden.

Bauplätze seien aber notwendig für die 1071 Einwohner zählende Gemeinde. Laut Dorsch wohnen in der Gemeinde (Stand letzten Jahres) 535 Männer und 536 Frauen. Zudem sei der Kindergarten voll. Eigentlich bedürfe es weiterer Krippenplätze.

Für Schüler wird viel Geld in die Hand genommen

Auch für die Schüler nimmt die Gemeinde viel Geld in die Hand. Für die Kinder, die die Mittelschule in Marktbreit besuchen, zahlt die Gemeinde rund 6000 Euro pro Schüler, für die Schüler an der Grundschule in Martinsheim 1200 Euro und für die an der Grundschule in Willanzheim 2500 Euro.

Nachdem im vergangenen Jahr mit der Reinigung der sieben Rückhaltebecken in den Weinbergen begonnen wurde, müssten auch die in der Flur gereinigt werden, meinte ein Bürger. Das sei vorgesehen, sagte Dorsch. Das sind aber nur die kleineren Aufgaben, die auf die Gemeinde warten.

Auf der Liste stehen die Reinigungsanlagen für die Regenüberlaufbecken in Iffigheim und Tiefenstockheim, die Fertigstellung der Arbeiten an der historischen Friedhofsmauer in Seinsheim, die Bauhofeinrichtung, der Ausbau der Bachgasse und der Brücke, das Dorfgemeinschaftshaus Iffigheim oder das Jugendhaus.

Wald bereitet dem Bürgermeister Sorgen

Aufforstungen im Wald gehören auch zu den Aufgaben. Gerade der Wald bereitet dem Bürgermeister Sorgen. Gespannt wartet er auf den Austrieb, denn da würden Schäden aufgrund der Trockenheit sichtbar. Nötig sei auf der Gemarkung auch eine Schwammspinnerbekämpfung.

Nach seinem Bericht und der Vorstellungsrunde von Bürgermeister-Kandidatin Ruth Albrecht zeigte Bürgermeister Dorsch Bilder aus den Jahren seiner Amtszeit von 1990 bis 2020. Dies rief viele Erinnerungen an verwirklichte Projekte in den vergangenen 30 Jahren wach, wie zum Beispiel den Bau der Wasserleitungen.