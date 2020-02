Bücherflohmarkt für den guten Zweck

Wer Bücher mag und gerne liest, kam auf dem Bücherflohmarkt der Grundschule Schwarzacher Becken voll auf seine Kosten. In kürzester Zeit wechselten viele Bücher für wenig Geld den Besitzer, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Um sich nicht nur selbst etwas Gutes zu tun, gingen 50 Cent jedes verkauften Buches als Spende an die Initiative „Zeit füreinander“ in Schwarzach. Fast 184 Euro kamen so zusammen. Die Nachbarschaftshilfe hat das Ziel, anderen Menschen in der näheren Umgebung zu helfen. Die ehrenamtlichen Mitglieder unterstützten unter anderem die Grundschüler als Lesepaten, helfen sozial benachteiligten Schülern bei den Hausaufgaben oder begleiten Familien in schwierigen Situationen.

Die Kinder überreichten zusammen mit Schulleiterin Charlotte Erk (hinten links) den symbolischen Scheck an Rosi Moser und Irene Weidmann von der Nachbarschaftshilfe (Mitte), die sich sehr über die Wertschätzung ihrer Arbeit freuten, wie es abschließend heißt.