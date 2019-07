Volkach vor 50 Minuten

Bücher für die Volkacher Stadtbibliothek

In diesem Jahr feiert die Mainschleifenbahn ihren 110. Geburtstag. Ein passender Anlass in den Augen der Mainschleifenbahner, um der Volkacher Stadtbücherei etwas zu schenken. So konnte Büchereileiterin Claudia Binzenhöfer laut Mitteilung aus den Händen von Verleger Klaus Hart und Autor Wolfgang Schramm die beiden Bände zur Volkacher Bahngeschichte entgegennehmen. Sie können ab sofort im Präsenzbestand der Stadtbücherei gelesen werden.