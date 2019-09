Buchtipps von der Akademie für Kinder- und Jugendliteratur

Klima-Buchtipp: „Unsere Zukunft ist jetzt! - Kämpfe wie Greta Thunberg fürs Klima“ von Claus Hecking, Charlotte Schönberger und Ilka Sokolowski (96 Seiten, zehn Euro, Oettinger 2019, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-7891-1492-2). Hitze, Dürre, Waldbrände – die Klimaveränderungen sind spürbar; jede und jeder Einzelne muss etwas machen. Der informative Band gibt wertvolle Hinweise, wie man mit wenigen Dingen im Alltag schon handeln kann.

Umwelt-Buchtipp: „Hubert Reeves erklärt uns die Artenvielfalt“ von Hubert Reeves und Nelly Boutinot (64 Seiten, 18 Euro, Jacoby & Stuart 2019, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-96428-036-7). Im Medium der Graphic Novel appelliert der Wissenschaftler Reeves eindringlich an alle, die Artenvielfalt zu schützen. Biologisches Fachwissen wird gekonnt in Bild und Text umgesetzt sowie durch zahlreiche Beispiele ergänzt.

Natur-Tipp: „Pilze - Verrückte Fakten über Fliegenpilz, Hefe und Co.“ von Liliana Fabisinska (96 Seiten, 24 Euro, Knesebeck 2019, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-95728-235-4). Die geheimnisvolle Welt der Pilze – verpackt in einem ungewöhnlichen Bilderbuch: Die Illustrationen, mal witzig, mal ernst, ergänzen auf beeindruckende Weise den Text, der mit Sachwissen und Informationen überzeugt.