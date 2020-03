Marktbreit vor 1 Stunde

Buchhandlung Rauscher in Marktbreit hat wieder geöffnet

Die Buchhandlung Rauscher in der Hauptstraße in Marktbreit ist wieder geöffnet. Die aus Dresden stammende gelernte Buchhändlerin Cornelia Irmscher eröffnete am Montag ihr Geschäft, das sie von Manfred Rauscher übernommen hat. Rauschers Eltern hatten den Buchladen 1948 in einem Torbogen des benachbarten Löwenhofes eröffnet und 1978 übergeben. Er bot zuletzt neben Büchern und Schreibwaren auch Kunsthandel an. Die neue Inhaberin hat mit ihrem sechsköpfigen Team das bisherige Angebot in gewohntem Ambiente etwas modifiziert. Bücher, Schreibwaren und Schulbedarf gibt es wie zuvor, dazu Zeitungen, Tabak und kleine Geschenke. Kopieraufträge werden ebenso erledigt wie Lotto-Scheine angenommen werden. Bürgermeister Herbert Biebelriether hob bei der Wiedereröffnung hervor, dass die Tradition, die wichtig für eine Schulstadt wie Marktbreit sei, fortgesetzt werde. Die Stadt hat die Wiedereröffnung aus ihrem Förderprogramm unterstützt. Das wiedereröffnete Buch- und Schreibwarengeschäft ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs und samstags ist ab 12 Uhr geschlossen.