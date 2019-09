Buchbrunn: Streit wegen Walnüssen

Am späten Samstagnachmittag ereignete sich laut Polizeibericht auf dem Radweg zwischen Kitzingen und Buchbrunn eine Streitigkeit zwischen einem 61-jährigen Mann und einer 59-jährigen Frau und ihrem Sohn. Der 61-Jährige hatte Walnüsse aufgesammelt und diese zum Abtransport bereitgestellt. Die 59-jährige Frau befand sich zum selben Zeitpunkt mit ihrem Sohn ebenfalls beim Sammeln von Walnüssen an derselben Stelle.

Die beiden Parteien gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Auf der anschließenden Fahrtstrecke in Richtung Buchbrunn kam es dann zur Berührung zwischen dem Pkw des Mannes und dem Fahrrad der Frau. Diese stürzte auf den Radweg und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die beiden Beteiligten gaben vor Ort unterschiedliche Meinungen zum Streithergang gegenüber der Polizei an.

Zeugen, die den etwa halbstündigen Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321-1410 zu melden.