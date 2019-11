Buchautorin Marie Golien las für Achtklässler  im AKG

Pünktlich zum bundesweiten Vorlesetag gewann Barbara Bayer vom Armin-Knab-Gymnasium (AKG), in Zusammenarbeit mit der deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach, die Autorin Marie Golien für eine Autorenlesung in der achten Jahrgangsstufe.

Marie Golien ist derzeit eine der angesagtesten Jugendbuchautorinnen in Deutschland und wurde gleich mit ihrem ersten Roman „Cainstorm Island - der Gejagte“ für den Paul-Maar-Preis nominiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus diesem Werk las sie den Schülern vor.In der Geschichte willigt der 17-jährige Emilio aus finanziellen Gründen ein, sich einen Chip in den Kopf implantieren zu lassen, der mit seinem Sehnerv verbunden ist. Dadurch ist er täglich eine halbe Stunde auf Sendung, um die Bewohner der reichen Welt an seinem Leben teilhaben zu lassen. Als Emilio jedoch den Anführer einer Gang in Notwehr tötet und dies live übertragen wird, verändert sich sein Leben schlagartig und er wird zum Gejagten.

Der Roman ist laut Mitteilung nicht nur ein spannender Thriller, sondern behandelt auch aktuelle Themen wie Hasskommentare in sozialen Netzwerken und Datenschutz. Darüber diskutierte Marie Golien im Anschluss an die Lesung mit den Achtklässlern. So fragte sie beispielsweise, ob sich jemand vorstellen könnte, sich einen solchen Chip implantieren zu lassen, was mit dem Verweis auf den Stellenwert der Privatsphäre allerdings vehement abgelehnt wurde.

Ganz anders sah es da schon bei der Frage aus, ob die jugendlichen Gäste mit wirklichen Namen bei Instagram und Co. angemeldet sind und welche Informationen auf derartigen Portalen preisgegeben werden. Die Autorin erzählte auch, wie sie zum Schreiben kam und woher sie die Idee für das Buch hatte.