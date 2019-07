Abtswind vor 1 Stunde

Brunnenfest fällt doch ins Wasser

Das Brunnenfest in Abtswind wird nun doch definitiv ins Wasser fallen in diesem Sommer. Das teilte der Vorsitzende Sebastian Kaiser vom Feuerwehrverein Abtswind in der Sitzung des Gemeinderats mit. Die Wehr habe sich, so Kaiser, dazu entschlossen, weil zu wenig Helfer zur Verfügung stünden.