Brückenpfeiler besprüht: Zeugen gesucht

Zwei jüngere Männer wurden gesehen, als sie einen Brückenpfeiler mit Farbe gesprühten. Sie flüchteten.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Zeuge am Samstag gegen 19.05 Uhr, wie zwei Unbekannte in der Karl-Zimmermann-Straße an der Mittelschule einen Brückenpfeiler besprühten. In einer Größe von rund 110 cm x 60 cm wurde in blau-schwarzer ein Schriftzug aufgebracht. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie. Sie werden wie folgt beschrieben: Der eine klein, schwarze Jacke mit weißem Schriftzug und weißem Käppi, längere Haare. Der andere etwa 20 Jahre alt, dunkelblonde, kurze Haare, weiße Jacke mit schwarzem Schriftzug, weißes T-Shirt, dunkle Hose, schwarzes Käppi.