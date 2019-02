Brückenkontrolle beim Sonntagsausflug

Bei herrlichem Sonnenwetter begrüßte die Erste Bürgermeisterin Gerlinde Stier am Rathaus in Kleinlangheim den Gemeinderat mit ihren Kindern zu einer Besichtigung der gemeindlichen Brücken, Durchlässe und Wasserfurten. Das teilte der Gemeinderat mit. Die Wanderung zog sich von der Bühlbrücke, Richtung Wiesenbronn, über den Mühlenweg zum Wutschenberg und dann zurück nach Kleinlangheim. Bei der circa sechs Kilometer langen Sonntagstour begleitete Gemeinderat Hans Braun mit seinem Lumpensammler die Gruppe und versorgte sie mit selbstgemachten Getränken. Den Zustand von neun Bauwerken nahm der Gemeinderat in Augenschein. Offensichtliche Mängel wurden dabei festgehalten. Zur Abschlussbesprechung und gemeinsamen Ausklang mit den Familienangehörigen bei Kaffee, Kuchen und Brotzeit kehrte der Marktgemeinderat dann im Goldenen Lamm ein.