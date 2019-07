Rehweiler vor 57 Minuten

Brücke über den Haselbach gesperrt

Instandsetzungsarbeiten laufen an der Brücke über den Haselbach in der Ortsdurchfahrt von Rehweiler.Um die Arbeiten fachgerecht und zügig ausführen zu können, muss die Brücke noch bis 9. August für den Verkehr gesperrt werden, teilt das Landratsamt mit. Die Kreisstraße KT 51 in Rehweiler wird ab der Einmündung in die Kreisstraße KT 15 nach Abtswind bzw. Geiselwind, bis kurz nach der Brücke über den Haselbach, vollständig gesperrt.Eine Umleitungsstrecke ab der Einmündung bei Rehweiler über Langenberg, Geiselwind, Dürrnbuch, Rehweiler und umgekehrt wird eingerichtet.