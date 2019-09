Bruder-Klaus-Kapelle: Anlaufstelle für Suchende und Betende

Zu einer Anlaufstelle für viele Suchende und Beter aus nah und fern hat sich die vor 30 Jahren geweihte Bruder-Klaus-Kapelle in Euerfeld entwickelt. Darauf hat Katharina Ländner-Mack verwiesen, die mit ihrem Mann seit vielen Jahren das am Dorfrand gelegene Kirchlein betreut. Mit einem Treffen zu einer Gebetsstunde erinnerten die Mitglieder der Katholischen Landvolk- und Katholischen Landjugendbewegung an das Jubiläum. Damals waren 3000 Gläubige gekommen, um mit dem damaligen Bischof Paul-Werner Scheele den ersten Gottesdienst an der neu errichteten Kapelle zu feiern.

"Und die Quelle sprudelt weiter" war das Motto der Gebetsstunde. Damit sollte daran erinnert werden, dass die Quelle im Euerfelder Binziggrund Anlass war, die Kapelle zu Ehren des Landvolk-Patrons Klaus von Flüe an diesem Ort zu bauen. Inzwischen, so Landvolkseelsorger Wolfgang Scharl, sei das üppig begrünte Areal mit Kapelle, Quelle, Quellstein und Seelein zu einem Identifikationsort geworden. Die beiden katholischen Verbände hatten diesen Ort der Stille und des Gebets initiiert und beim Bau maßgeblich mitgewirkt. Dabei stehe die Kapelle vor allem für äußeren und inneren Frieden, so Scharl.

Alle Menschen haben Sehnsucht nach Frische und Leben, also der Quelle lebendigen Wassers, hieß es bei der Gebetsstunde. Dabei sei die Quelle ein Bild für Gott und ein Zeichen der Hoffnung, denn eine Quelle sprudelt immer weiter. Das Wasser aus der Binzigquelle stand auch im Mittelpunkt des Gottesdienstes. 30 Gläubige hörten und fühlten das Wasser und brachten mit einem Tanz, Gebeten und Liedern ihre Hoffnung auf Gottes Wirken zum Ausdruck. Das am Ende gesungene Lied "Fried ist allweg in Gott" schloss den Kreis zu Bruder Klaus und seiner Frau Dorothea, dem dieses Zitat zugeschrieben wird.