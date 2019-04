Broermanns "Farbenwelten"

"Farbenwelt" heißt die Ausstellung von Waltraud Broermann, die am 11. April, um 17 Uhr, in der Kitzinger Sparkasse eröffnet wird. Gezeigt werden laut Pressemitteilung rund 40 Bilder in verschiedenen Acryl-Maltechniken sowohl in gegenständlicher, als auch abstrakter Art gezeigt.

Waltraud Broermann ist gelernte Grafikerin und Mitglied der Kunstgruppe Erlabrunn. Sie besuchte zuletzt mehrere Malkurse bei Künstlern in ganz Deutschland und der Schweiz. Unter anderem wird auch ein in Stuttgart prämiertes Bild in Fremdmaterialtechnik gezeigt.

Geöffnet ist die Ausstellung jeweils während der Geschäftszeiten der Sparkasse, montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr, und mittwochs, 9 bis 12 Uhr.