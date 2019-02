Briefmarkenverein: Kurt Schlegelmilch wird Ehrenmitglied

Wenn man die Zeitung aufschlägt, liest man häufig von Mitgliedermangel in Vereinen oder sogar Vereinsauflösungen. Auch die Briefmarken-Sammlergemeinschaft Marktbreit ist mit diesem Thema konfrontiert. Daher versucht der Verein um den 1. Vorsitzenden Stefan Mloschin, immer wieder Werbung in der Öffentlichkeit zu machen. Der 27 Mitglieder zählende Verein ist zwar klein, aber einer der aktivsten Philatelisten-Vereine im Bayerischen Landesverband.

Dies war auch zu spüren bei der Jahresversammlung im Gasthaus „Zur goldenen Traube“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Nach der Begrüßung seiner Mitglieder - darunter auch der 1. Vorsitzende des Landesverbands Bayerischer Philatelisten-Vereine, Ludwig Gambert aus Kitzingen - blickte Stefan Mloschin auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2018 zurück. Hier feierte die Sammlergemeinschaft ihr 55-jähriges Bestehen. Ein Tauschtag im Lagerhaus Marktbreit sowie eine große Briefmarkenausstellung wurden durchgeführt. Ebenso nahmen Sammlerfreunde aus Marktbreit national und international erfolgreich an Wettbewerbsausstellungen teil und erreichten hohe Auszeichnungen.

Nach den Berichten der Vorstandschaft und der daraus folgenden Entlastung standen die Wahlen an. Der langjährige Schriftführer Kurt Schlegelmilch kandidierte nach 32 Jahren nicht mehr. Seine Nachfolge übernimmt der 54-jährige Herbolzheimer und gebürtige Marktbreiter Jürgen Damm. Als 1. Vorsitzender wurde Stefan Mloschin erneut gewählt. Der 47-Jährige kann schon auf eine 20-jährige Amtszeit zurückblicken. Ebenso wurden Rolf Mloschin als 2. Vorsitzender und Karl-Heinz Conrad als Kassier in ihren Ämtern bestätigt. Zu Kassenprüfern wurden Jürgen Poppner und Harald Seidel bestimmt.

Im Anschluss blickte Stefan Mloschin auf das Jahr 2019. Etliche Veranstaltungen sind in Planung, wie der Tauschtag für Briefmarken und Ansichtskarten im Lagerhaus Marktbreit am 7. April von 9 bis 14 Uhr. Bei dieser Veranstaltung ist zum vierten Mal die Sammlergemeinschaft Lateinamerika zu Gast, die den Tauschtag mit einer Briefmarkenschau bereichert. Im Juni werden die Marktbreiter Briefmarkenfreunde am „Altstadtgenuss“ teilnehmen. Mit einem Sonderstempel zum Stadtfest „200 Jahre Stadtrecht Marktbreit“ möchten die Philatelisten ihren Beitrag hierzu leisten.

Der Höhepunkt steht aber im Juli in der Rathausdiele in Marktbreit an. Die vom Bezirk Unterfranken unterstützte Ausstellung „Der Zeit in die Karten geschaut“ gibt einen Einblick in das Sammelgebiet der Ansichtskarten. Zudem wird die Briefmarken-Sammlergemeinschaft diese Ausstellung mit Ansichtskarten aus Marktbreit bereichern. Jeweils donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr kann diese Veranstaltung besucht werden.

Zum Schluss wurde der scheidende Schriftführer Kurt Schlegelmilch für seine Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt.