Mainstockheim vor 45 Minuten

Briefkasten mit Böller gesprengt

Bislang unbekannte Täter sprengten in Mainstockheim mit einem Böller einen Briefkasten, der in der Hauptstraße an einer Hauswand angebracht war. Sie waren in der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 1 Uhr, am Werk. Es entstand ein Schaden von etwa 30 Euro.