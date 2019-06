Kitzingen vor 1 Stunde

Briefkasten in Brand gesetzt

In der Nacht auf Montag wurde in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen an einem Mehrfamilienhaus ein Briefkasten beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte den Briefkasten in Brand gesetzt, berichtet die Polizei. Die Tat dürfte sich zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr ereignet haben. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro.