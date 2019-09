Brennender Zaun: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Die Feuerwehren aus Astheim und Volkach sind am Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr in die Gaibacher Straße gerufen worden. In einem Hinterhof brannte eine hölzerne Balustrade. Auf der Straße vorbeilaufende Zeugen sahen den Feuerschein durch das Hoftor und tätigten sofort den Notruf 112, teilt die Feuerwehr Volkach mit.

Zwei Atemschutztrupps löschten die Flammen und kontrollierten mit einer Wärmebildkamera das Umfeld auf Glutnester. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Mit Teleskoprettungsbühne Dach kontrolliert

Wegen des Funkenflugs wurde mit der Teleskoprettungsbühne der Volkacher Feuerwehr zur Sicherheit das angrenzende Dach kontrolliert. Nach gut einer Stunde konnte der Einsatz, an dem fünf Fahrzeuge und knapp 30 Einsatzkräfte beteiligt waren, beendet werden. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Wie diese in ihrem Polizeibericht schreibt, ist die Brandursache noch unklar. Der geringwertige Holzzaun diente lediglich als Abtrennung.