Brennende Mülltonne

Am Dienstagabend bemerkte ein aufmerksamer 42-jähriger Anwohner in der Marktbreiter Straße in Kitzingen eine brennende Mülltone. Es handelte sich um einen Sammelbehälter für Haushaltsmüll aller Art. Die Kitzinger Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand laut Polizeibericht Schaden von etwa 100 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.