Hörblach vor 33 Minuten

Brennende Garderobe ruft 65 Feuerwehrleute auf den Plan

Eine Holzgarderobe entzündete sich am Donnerstagabend in einem Einfamilienhaus in Hörblach. Die Ursache ist noch unklar. Der Heizraum, in dem sich die Garderobe befand, geriet dadurch kurzzeitig in Brand, konnte jedoch von den Feuerwehren schnell gelöscht werden, wie die Polizei mitteilt.