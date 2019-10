Großlangheim vor 1 Stunde

Bremserabend beim VdK

Wie in jedem Herbst lud der VdK Ortsverband Großlangheim, zum traditionellen Bremserabend ein. Vorsitzender Ernst Hart begrüßte neben zahlreich erschienenen Mitgliedern, auch Klaus-Peter Mai, VdK Geschäftsführer Kitzingen sowie Bürgermeister Karl Höchner, heißt es in einer Pressemitteilung. Um die Gäste auf die dritte Jahreszeit einzustimmen, wurden herbstliche Impressionen gezeigt, beispielsweise Szenen einer Weinlese in den fünfziger Jahren. Zur Einführung referierte Mai über Rentenarten. Bürgermeister Höchner stellte in seinem Grußwort dar, welche Aufgaben derzeit für die Gemeinde von Bedeutung sind. Am Ende der Veranstaltung wurde auf die Weihnachtsfeier hingewiesen, die am Samstag, 14. Dezember, um 14.30 Uhr stattfindet.