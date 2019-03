Breakdance für Anfängerinnen

Im Breakdance lernten die 5.-Klässerinnen der Offenen Ganztagsschule (OGS) an der Mädchenrealschule und Schulkinder aus dem Hort St. Maria in Volkach eine erste Figuren kennen. Nachdem sich alle mit viel Bewegung und Freude aufgewärmt hatten, konnte es losgehen. René Richter, Physiklehrer, OGS-Betreuer und auch Breakdancer, zeigte den Kindern eine akrobatische Figur "Baby Freeze“: das Verharren in einer eindrucksvollen Position. Alle hatten sichtlich Spaß beim Ausprobieren der neuen Tanzart und so gab es Ende Fragen nach weiteren Figuren. Vielleicht nicht gleich morgen, aber ganz sicher gibt es schon bald eine Fortsetzung. Dann heißt es wieder: Let´s dance, so die Mitteilung der Schule.