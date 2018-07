Volkach vor 1 Stunde

Breakdance an der Mädchenrealschule

Kürzlich konnten die Schülerinnen der offenen Ganztagesschule (OGS) an der Mädchenrealschule in Volkach erste Figuren, so genannte Styles, im Breakdance ausprobieren. René Richter, Physiklehrer der Mädchenrealschule Volkach, OGS-Betreuer und auch Breakdancer zeigte den Mädchen, wie sie Schritte in der Hocke, in der Breakdance Sprache „Footwork“ und „Freeze“, das Verharren in einer eindrucksvollen Position, so aneinander reihen, dass der typische Breakdance entsteht. Den Tänzerinnen hat es sichtlich Spaß gemacht. Weitere Übungseinheiten werden laut Pressemitteilung sicherlich folgen. Foto: Ellen Ströhlein