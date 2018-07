Brauchwasserzisternen werden berücksichtigt

Mit dem diesjährigen Haushalt befasste sich der Gemeinderat Martinsheim in seiner Sitzung am Montagabend. Außerdem ging es in der alten Schule in Martinsheim noch um Festlegungen zur Niederschlagswassergebühr.

Grundstücksabflussbeiwert bestimmt

Bei letzterer geht es nicht um Mehreinnahmen für die Gemeinde, sondern lediglich um eine Änderung der Abrechnung, die wegen eines Gerichtsurteils nötig ist. Dabei wird die bisherige Abwassergebühr aufgeteilt in Gebühren für Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung. Für das Regenwasser wird zur Berechnung der Gebühr die versiegelte Grundstücksfläche bestimmt, welche in den Kanal einleitet. Diese wird ins Verhältnis zur gesamten Grundstücksfläche gesetzt, was den sogenannten Abflussbeiwert ergibt der dann in eine von sieben Stufen eingeordnet wird. Dadurch wird der Grundstücksabflussbeiwert bestimmt, mit dem dann die Gebühren berechnet werden. Darüber wurde bereits in einer Bürgerversammlung im April diesen Jahres informiert. Nun wurden die Stufen für den Grundstücksabflussbeiwert festgelegt.

Außerdem wurde beschlossen, dass Zisternen mit Überlauf an die öffentlichen Entwässerungseinrichtungen nur dann Gebühren mindernd berücksichtigt werden, wenn diese auch zur Brauchwassernutzung zum Beispiel für Waschmaschine oder Toilettenspülung dienen. Wenn das Aufnahmevolumen mindestens vier Kubikmeter beträgt, wird die gebührenpflichtige Fläche um zehn Quadratmeter je vollem Kubikmeter reduziert, maximal aber um die an die Zisterne angeschlossene Fläche.

Bäche und Gräben wurden nicht als Teil der öffentlichen Entwässerungseinrichtung gewidmet. Beispielsweise gelten Märzbach und Ickbach als Gewässer von wasserrechtlicher Bedeutung, weshalb hierfür nicht die Gemeinde, sondern das Landratsamt zuständig ist.

Der Haushalt 2018 wurde beschlossen

Nach einer Vorberatung mit Kämmerer Wolfgang Schmer wurde der Haushalt für 2018 beschlossen. Dieser beläuft sich auf 2 117 300 Euro im Verwaltungshaushalt und 1 752 900 Euro im Vermögenshaushalt, was einen Gesamthaushalt von 3 870 200 Euro ergibt. Die Schulden sollen auf 169 573 Euro reduziert werden. Dies ist ein Durchschnitt je Einwohner von 161 Euro, der Landesdurchschnitt beträgt 605 Euro.

Die größte geplante Investition stellt der Anschluss von Martinsheim und Enheim an den Abwasserzweckverband Ochsenfurt (AVO) dar. Hierfür sind 900 000 Euro eingeplant, die derzeit aus Rücklagen finanziert werden. Dies wird die Gemeinde noch mehrere Jahre beschäftigen, da auch Unterickelsheim und eventuell Gnötzheim noch angeschlossen werden und noch über die Finanzierung diskutiert werden muss.

Auch das Baugebiet in Martinsheim stellt mit 130 000 Euro für die Verlegung der Überlandleitung und 380 000 Euro für den Flächenerwerb eine große Ausgabe dar. Weiter sind unter anderem Straßensanierungen und die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für Enheim geplant.

Noch keine Kreditaufnahme nötig

Einnahmen hat die Gemeinde vor allem aus Grund- und Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung, Gebühren und der Schlüsselzuweisung. In diesem Jahr ist noch keine Kreditaufnahme nötig. Allerdings prognostizierte Wolfgang Schmer, dass dies vermutlich im nächsten Jahr anstehen wird.

Die nächste Sitzung ist voraussichtlich am Montag, 6. August.