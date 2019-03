Brass Festival - Richard Roblee Brass Ensemble

In der Reihe „Roblee & Friends“ gibt es am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr in der Verkündhalle des Rathauses in Iphofen ein Konzert mit dem Richard Roblee Brass Ensemble. Mit dem Richard Roblee Brass Ensemble kommt frischer Wind in die Welt des Blechblasens, heißt es in einer Pressemitteilung. Nicht nur, dass die Instrumente mit Luft bedient werden, auch die spielfreudige Art, wie musiziert wird, betreffend. Das Repertoire besteht überwiegend aus neuen Kompositionen und Arrangements von Richard Roblee. Karten für 10, ermäßigt 7 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information Iphofen, Tel.: (09323) 870306, oder an der Abendkasse.