Brand in der Produktionsanlage einer Abtswinder Kräuterfirma

Am Montagabend gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehren aus Abtswind, Rüdenhausen, Castell und Wiesentheid zu einer Abtswinder Kräuterfirma alarmiert. Beim Eintreffen war eine Produktionshalle sehr stark verraucht, heißt es in einer Pressemitteilung. Sofort wurden mehrere Atemschutztrupps zur Erkundung in das Gebäude geschickt.

Parallel dazu wurden Abluftöffnungen geschaffen und das Gebäude gezielt entraucht, um auch die Sichtverhältnisse für die Trupps im Innenangriff zu verbessern. Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Atemschutzgeräteträgern wurden die Feuerwehren aus Wiesenbronn und Kleinlangheim sowie das Atemschutzzentrum des Landkreises aus Iphofen zur Versorgung mit Pressluftflaschen im Verlauf des Einsatzes nachalarmiert.

Der Brand konnte in einer Produktionsanlage lokalisiert werden. Aufgrund des dicht gepressten Brandgutes wurde dem Wasser ein Netzmittel beigemischt, das die Oberflächenspannung nimmt und das Brandgut besser durchdringt. Unter Einsatz mehrerer Wärmebildkameras wurden fortlaufend der Temperaturverlauf in der weitläufigen Produktionsanlage kontrolliert. Der Atemschutzeinsatz wurde durch mehrere Rettungswagen des BRK abgesichert, so die Mitteilung.