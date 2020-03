Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Albertshofen (Lkr. Kitzingen) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist nach Angaben der Polizei unklar. Die alarmierten Feuerwehren waren laut Polizei schnell vor Ort und löschten den Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei ist der Brand gegen 5.15 Uhr in einer Holzhalle des Anwesens in der Waldstraße ausgebrochen. Nachdem die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Würzburg eingegangen war, fuhren umgehend eine Streife der Polizeiinspektion Kitzingen sowie die umliegenden Feuerwehren an die Einsatzstelle. Laut eines Presseberichts der Kitzinger Feuerwehr brannte die freistehende Halle bei ihrem Eintreffen in voller Ausdehnung.

Schaden im oberen fünfstelligen Bereich

Die Kitzinger Wehr unterstützte die Albertshöfer Kollegen, deren Kommandant Matthias Hoffmann die Einsatzleitung hatte, unter anderem mit ihrer Drehleiter. Die Feuerwehrleute verhinderten ein großflächiges Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus. Der Polizei zufolge wurde das Haus dennoch vom Brand in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen demzufolge nicht zu Schaden. Den Schaden an der Halle schätzt die Polizei auf rund 80 000 Euro.

Im Einsatz befanden sich 65 Feuerwehrfrauen und -männer aus Albertshofen, Kitzingen, Dettelbach, Mainstockheim und Volkach sowie Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt die genaue Brandursache.