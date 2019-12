Brand beim Pizzabacken in Dettelbach

Zu einem Brand kam es am ersten Weihnachtsfeiertag in der Weingartenstraße in Dettelbach. Dort gelüstete es einen 25-Jährigen 6.30 Uhr nach einer Pizza, die er sich im Backofen zubereiten wollte, schreibt die Kitzinger Polizei. Den Mann überkam jedoch während der Backzeit die Müdigkeit und er schlief ein. Selbst der durch den Rauch ausgelöste Feuermelder konnte ihn nicht wecken.

Dies übernahm ein wachsamer Nachbar, der den Brand meldete. Die Feuerwehr Dettelbach brachte drei Einsatzfahrzeuge mit insgesamt zwölf Mann vor Ort. Die Einsatzkräfte mussten sich zunächst Zugang zu der Wohnung verschaffen. Auch ein BRK-Fahrzeug war im Einsatz.

Laut Polizei ist kein Schaden entstanden. Der schläfrige Pizzabäcker war allerdings mit gut 1,6 Promille gehörig alkoholisiert. Die Polizei hat gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden eingeleitet.