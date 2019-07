Brände in Volkach und Kitzingen

Am Freitagabend musste die Feuerwehr im Landkreis zu zwei Bräden ausrücken. Gegen 19.30 Uhr meldete ein Landwirt den Brand einer Ackerfläche zwischen Gaibach und Fahr. Auf einem gedroschenen Acker waren Strohballen gepresst worden, als einer der Strohballen zu qualmen begann. Bis der Mann eingreifen konnte, stand der Ballen bereits in Flammen. Aufgrund des anhaltenden Hitze und Trockenheit verbreitete sich das Feuer laut Polizeibericht schnell auf das angrenzende Feld. Da dieses bereits gedroschen war, entstand kein Schaden. Für die Löscharbeiten war die freiwillige Feuerwehr Gaibach mit 18 Einsatzkräften und die freiwillige Feuerwehr Volkach mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Am gleichen Abend kam es in der Tannenbergstraße in Kitzingen zu einem Wohnungsbrand. Verletzt wurde hierbei niemand. Wie die Wohnungseigentümer berichteten, hatten sie am Abend die Wohnung für kurze Zeit verlassen. Bei ihrer Rückkehr hatte sich das Sofa selbst entzündet. Das Feuer griff sofort auf das nebenstehende Mobiliar über. Durch die eingesetzten Streifen der Polizeiinspektion Kitzingen wurde das komplette Anwesen evakuiert. Die Feuerwehren Kitzingen und Sickershausen waren mit insgesamt 41 Einsatzkräften vor Ort. Die genaue Brandursache konnte bislang noch nicht festgestellt werden.