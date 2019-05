Eine „Bootstour für Männer, Kinder, Enkel“ von Astheim nach Sommerach bietet die Katholische Landvolkbewegung (KLB) der Diözese Würzburg am Samstag, 29. Juni, von 14 bis 18.30 Uhr an.

Die Fahrt mit Kanadiern beginnt an der Bootsschleuse in Astheim, wie der Pressedienst des bischöflichen Ordinariats in der Einladung mitteilt. Nach einem Zwischenstopp in Nordheim geht es weiter nach Sommerach. Hier wird zum Abschluss gemeinsam gepicknickt. Die Tour ist auch für Anfänger geeignet. Die Leitung hat Gerd Schneider. Die Kosten betragen pro Person 33 Euro, KLB-Mitglieder zahlen 30 Euro, Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren zehn Euro.

Anmeldung bis Samstag, 15. Juni, und weitere Informationen bei: KLB Würzburg, Tel.: (0931)38663721, Mail: klb@bistum-wuerzburg.de.