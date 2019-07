Kitzingen vor 49 Minuten

Bootsmotor geklaut

In der Zeit von Sonntagabend, 19 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Mainstockheimer Straße in Kitzingen in das Ruderhaus ein. Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie von einem dort liegenden Motorboot den dazu gehörenden 50 Kilogramm schweren Motor der Marke Mercury, Farbe schwarz, im Wert von circa 2000 Euro.