Bonus-Aktion wegen Baustellen: Stadt finanziert Gewinnlose

Die Stadt Iphofen macht die Kreuzung an der B8 in Richtung Bahnhofstraße durch den Bau eines Kreisverkehrs sicherer, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis Ende November ist daher die direkte Zufahrt von der Bundesstraße zu den Einkaufsmärkten in der Bahnhofstraße nicht mehr möglich. Deshalb belohnt die Stadt im Rahmen der Wirtschaftsförderung alle Kunden mit einem Baustellen-Bonus, wenn sie trotz der Verkehrseinschränkungen bei den Einkaufsmärkten Aldi, Edeka, Fristo, Rewe, Rossmann oder im Winzerkeller Iphofen einkaufen. Ab Montag, 9. September, startet die Losaktion. Für jeden Einkauf ab zehn Euro gibt es ein Los und damit die wöchentliche Chance, einen Einkaufsgutschein der teilnehmenden Betriebe zu gewinnen. Die Auslosung erfolgt ab 16. September jeden Montagvormittag bis zum Ende der Baustellenzeit. Die Gewinnlosnummern erfahren alle Losbesitzer auf der Facebook-Seite unter www.facebook.com/tourist.iphofen/ und der Instagram-Seite instagram@iphofeninfo der Tourist Information Iphofen sowie in den teilnehmenden Betrieben oder in der Tourist Information. Gegen Abgabe des jeweiligen Gewinnerloses in der Tourist Information Iphofen gibt es dann den Einkaufsgutschein.