Bonjour, Madame Macron!

Im März verbrachten 32 Schüler der Klassen 8a und 9a des Gymnasiums Marktbreit, neun Tage in Coutances, der französischen Partnerstadt von Ochsenfurt. Das vielfältige Programm beinhaltete Besuche in der Schule, gemeinsame Aktivitäten wie ein Volleyballturnier und ein Kochprojekt sowie Ausflüge an den Landungsstrand von Arromanches, nach Caen und an den Mont-Saint-Michel, teilt die Schule mit. Dort erwartete die Gruppe eine Überraschung: Brigitte Macron, die Frau des französischen Präsidenten, war zur gleichen Zeit dort, machte mit ihnen Fotos und unterhielt sich interessiert mit den Schülerinnen und Schülern. Auch in den Gastfamilien, am College Prévert und im Rathaus wurden die Schüler herzlich empfangen. M. Fratissier, der Schulleiter, betonte die Wichtigkeit des Austauschprogramms, das nun schon mehrere Jahrzehnte besteht und bedankte sich dafür bei den Lehrkräften.