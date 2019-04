Bodenwelle übersehen: Kraftradfahrer stürzt auf der A 3

Am Samstagnachmittag ist ein Zweiradfahrer auf der A 3 im Bereich von Abtswind gestürzt. Laut Polizeiangaben wurde der junge Mann dabei verletzt.

Der 16-Jährige war laut dem Bericht der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried gegen 15.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Vermutlich wegen einer Bodenwelle in der Fahrbahn geriet er ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Kraftrad. Er stürzte und zog sich mangels Schutzkleidung neben diversen Prellungen und Stauchungen, größere Abschürfungen an Armen und Beinen zu, berichtet die Polizei.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Klinikum nach Würzburg. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 1000 Euro.

Etwas makaber an der Sache war laut Polizei, dass der Zweiradfahrer laut eigenen Angaben gerade mit seinen Eltern, die in einem Auto hinter ihm fuhren, auf dem Weg nach Würzburg war, um in einem Fachgeschäft Schutzkleidung zu kaufen.