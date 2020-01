Kitzingen vor 40 Minuten

Bocciaplatz wird hergerichtet

Bocciaspieler können sich auf einen neu hergerichteten Bocciaplatz im ehemaligen Gartenschaugelände freuen. Mitarbeiter des Kitzinger Bauhofes richten zur Zeit den Platz so her das zwei schöne Bocciabahnen entstehen, heißt es in einer Pressemitteilung.