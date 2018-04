Blutiger Streit: 21-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Bereits Ende vergangener Woche kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Kitzingen zu einem blutigen Vorfall: Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg erst am Mittwoch mitteilten, waren am Freitag gegen 15.30 Uhr zwei somalische Staatsbürger in Streit geraten. Ersten Ermittlungen zufolge hat dabei ein 21-Jähriger seinen gleichaltrigen Kontrahenten mit einem Messer am Oberkörper schwer verletzt.

Verdächtiger in Haft, Opfer im Krankenhaus

Beamte der Kitzinger Polizei nahmen den Verdächtigen fest. Am Samstag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nun sitzt der 21-Jährige wegen des dringenden Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen führt die Kripo Würzburg.