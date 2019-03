In der Kanalgasse in Iphofen wurde am Mittwochfrüh ein Blumenkasten von bislang unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Der Kasten befand sich an einem Einfamilienhaus außen auf einer Fensterbank. Durch den Schmorbrand entstand ein Schaden von etwa 800 Euro, teilt die Polizei mit.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.