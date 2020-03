Blumen für die erste Frau bei der Feuerwehr

Eine gut aufgestellte Jugendgruppe, mit 45 Aktiven eine einsatzfähige Truppe, tolle Veranstaltungen und eine ganze Reihe an Ehrungen langjähriger Mitglieder: Die Freiwillige Feuerwehr Obernbreit zeigte sich in ihrer Jahresversammlung am Samstagabend rundum zufrieden.

Und es ist eine Truppe," die gebraucht wird", wie Kommandant Sebastian Grün in seinem Rechenschaftsbericht bilanzierte. Denn die Feuerwehr des Marktes wurde im vergangenen Jahr 27 Mal gerufen, alleine neun Mal wegen Bränden, elf Mal zu technischen Hilfseinsätzen, aber auch zu Sicherheitswachen und sonstigen Tätigkeiten. Dabei kamen für 271 Einsatzkräften 415 Stunden zusammen.

Das begann schon am 1. Januar mit einem Brand auf einer Freifläche, setzte sich mit einem Zimmerbrand im April fort und endete im November bei der Massenkarambolage auf der Autobahn.

Inselfest sorgt für Zusammenhalt im Ort

Gut aufgestellt ist auch der zugehörige Verein, wie dessen Vorsitzender Werner Freudinger berichtete. Neben Fasching und Weihnachtsfeier ist es das Inselfest im Sommer, das als gesellschaftliches Ereignis weit über die Feuerwehr hinaus für Zusammenhalt im Ort sorgt. Investitionen gab es in diesem Jahr ins Feuerwehrhaus mit neuen Vorhängen für den Schulungsraum und nach vielen Jahren auch für den Ausbau des Getränkelagers. "Die Wehr steht gut im Saft und vereinstechnisch sind wir handlungsfähig", so das Fazit des Vorsitzenden.

Viel Lob gab es auch von Landrätin Tamara Bischof für die Jugendarbeit der Wehr: Waren es vor einem Jahr noch zwei junge Wehrleute, hat sich die Zahl innerhalb des Jahres auf zwölf gesteigert. Um damit auch vernünftig umgehen zu können, bat Jugendwart Robin Henkelmann um weitere Unterstützung, etwa bei Fahrten.

Bernhard Brückner aus dem Amt des Bürgermeisters verabschiedet

Erster Höhepunkt des Abends war der Abschied von Bernhard Brückner aus dem Amt des Bürgermeisters. Denn der stand nicht nur 18 Jahre an der Spitze der Gemeinde, sondern war auch aktiver Feuerwehrler, was immer für ein offenes Ohr für die Belange der Wehr sorgte.

Mit Christiane Geitz konnte dann die erste Frau der Obernbreiter Wehr für 40 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet werden. Erst seit wenigen Jahren, so die Landrätin, gibt es im Kreis erste Frauen, die eine so lange Dienstzeit nachweisen können. Ebenfalls für 40 Jahre wurdenRoland Götz, Klaus Düll und Werner Freudinger ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Klaus Stefan Lobensteiner, Peter Scheck und Tiberiu Flueras aktive Mitglieder.