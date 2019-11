Dettelbach vor 43 Minuten

Blues, Rock & Jazz mit Jochen Volpert

Am Samstag, 7. Dezember, gastiert Jochen Volpert mit seiner Band um 20 Uhr im Main-Street-Café in Dettelbach. Volpert ist laut Pressemitteilung bekannt aus verschiedenen Bandkonstellationen und steht für solistische Extravaganz und eine besonders vielseitige Spielweise an der Gitarre. Egal, ob mit einem schmatzigen Stratocaster-, einem klingelnden Telecaster-Sound, dem Jazzsound seiner „dicken Berta“ oder ganz pur mit einer Akustik-Gitarre, bei jedem Ton paart sich ein urwüchsiges Blues-Feeling mit weiteren Stilistiken aus 35 Jahren Live-Erfahrung in verschiedenen Bandprojekten und unterschiedlichen Musik-Genres. Platzreservierung unter Tel.: (09324) 978958.