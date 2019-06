Blitzeinschlag in Wiesentheider Hausdach

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr Wiesentheid ist es laut Polizeibericht zu verdanken, dass ein Blitzeinschlag in das Dach eines Einfamilienhauses in der Eisenbergringstraße in Wiesentheid nicht noch schlimmere Folgen hatte. Am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr hatte ein Blitzeinschlag das Dach eines Hauses in Brand gesetzt. Da die Inhaberin des Hauses sich derzeit in Urlaub befindet, musste die Feuerwehr das Türschloss aufbohren um den Brand löschen zu können. Die Feuerwehr hatte den Dachbrand schnell unter Kontrolle sodass lediglich einige Dachziegel und Dachsparren beschädigt wurden. Der Schaden wird auf rund 15000 Euro geschätzt.