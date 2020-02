Blick in die Woche

Ein Ausblick auf die Ereignisse dieser Woche im Landkreis Kitzingen, über die diese Redaktion berichten wird:

Am Montagvormittag, 3. Februar, gegen 10.30 Uhr wird am Astheimer Mainufer die Ochsenfurter Fähre "Nixe" aus dem Wasser gehoben. Sie muss zur Inspektion.

Am gleichen Tag kommt Innenminister Joachim Herrmann zum Fränkischen Weintourismus-Symposium nach Iphofen. Dort wird der Weintourismus-Preis 2020 vergeben. Anschließend diskutieren Fachleute über den Umbau der Wein-Landschaft.

Kontroverse Themen diskutiert der Iphöfer Stadtrat am Abend ab 18 Uhr: Die Altstadt soll ein neues Verkehrskonzept erhalten. Außerdem berät das Gremium über die Satzung für die Holzwiesen, die die Landwirte zuletzt auf die Barrikaden trieb.

Wer die Kitzinger OB-Kandidaten noch einmal auf einer Bühne erleben möchte, muss ins Kino Roxy gehen. Dort diskutieren die Oberbürgermeister-Bewerber am Montag ab 19 Uhr über Kultur und Tourismus.

Närrisch geht es beim Faschingsempfang der Landrätin zu: auch am Montag, ab 19 Uhr im Landratsamt.

Im Laufe des Dienstags, 4. Februar, entscheidet sich, wer zu den Kommunalwahlen 2020 zugelassen wird und wer nicht. Dann tagen die Wahlausschüsse.

Am Mittwoch, 5. Februar, lädt die Main-Post zu ihrem Wahlforum mit den Bürgermeisterkandidaten nach Dettelbach ein. Die Veranstaltung ab 19 Uhr ist ausverkauft, wird aber im Live-Ticker im Internet übertragen.

Abschied nehmen, heißt es am Donnerstag, 6. Februar: Schulleiter Hilmar Kirch verlässt am Vormittag das Steigerwald-Landschulheim.

Die erfolgreichsten jugendlichen Sportler des Landkreises werden am Freitag, 7. Februar, ab 19 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen geehrt.