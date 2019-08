Volkach vor 27 Minuten

Blechschaden

Am Dienstagabend lenkte ein 22-Jähriger in der Fahrer Straße in Volkach sein Auto aus einer Parklücke. Laut Polizeibericht stieß er dabei gegen einen geparkten Mercedes. Dieser wurde an der linken vorderen Fahrzeugseite eingedellt. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.