Kitzingen vor 1 Stunde

Blechschaden beim Einparken

Ein 75-Jähriger parkte am Mittwochnachmittag auf dem Rewe-Parkplatz, in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen, sein Auto ein und beschädigte dabei einen VW an der linken hinteren Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden von circa 700 Euro.